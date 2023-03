Das Heeresmusikkorps Koblenz kommt mit sieben Musikern in zwei Formationen, der Jazzcombo und der Dixielandband, am Freitag, 10. März, 20 Uhr, in die Fruchthalle Kaiserslautern. Sie sind zu Gast in der Reihe „Jazzbühne“.

Mit seinem 50-köpfigen sinfonischen Blasorchester und den zahlreichen kleineren Besetzungen ist das Heeresmusikkorps Koblenz der musikalische Botschafter der Bundeswehr in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und auch weit darüber hinaus. Bei den traditionellen militärischen Zeremoniellen wie Feierlichen Gelöbnissen, Kommandoübergaben, Appellen und dem Protokollarischen Ehrendienst sorgt das Musikkorps für den feierlichen Rahmen, stärkt den Zusammenhalt der Truppe und unterstützt damit die Repräsentanz und Integration der Bundeswehr in der Bevölkerung. Mit seiner Musik repräsentiert der Klangkörper die Streitkräfte in der Öffentlichkeit durch Benefizkonzerte, Rundfunk- und Fernsehauftritte sowie bei den Musikshows bei Militärmusik-Tattoos im In- und Ausland.

Das Heeresmusikkorps Koblenz kommt mit sieben Musikern in zwei Formationen, der Jazzcombo und der Dixielandband, in die Fruchthalle Kaiserslautern. In beiden Formationen spielen hervorragende, professionelle und versierte Musiker, die gemeinsam mit der Jazzbühne diese musikalische Jazz-Reise illustrieren werden. Die Musiker der Jazzbühne spielen bei diesem Konzert mit dem Franzosen Jean-Yves Jung an der B3 Hammond-Orgel, der für den verhinderten Martin Preiser, Klavier, einspringt. Er ist Mitglied des Biréli Lagrène New Quartetts und hat mit Billy Cobhams „Higher Ground“ sowohl aufgenommen als auch getourt. Seine Kollaborationen im Studio und auf der Bühne umfassen unter anderem Philip Catherine und Dee Dee Bridgewater. Auch mit der The Paris Jazz Big Band, dem Orchestre Philharmonique de Strasbourg sowie Tony Lakatos, Keith Copeland, Nat Reeves und vielen anderen hat der auch hier in der Region bekannte Musiker Jean-Yves Jung gemeinsam Musik gemacht.

Info