Wie ein kleiner Fehler alles verändern kann, bekam Moritz Heene, Leichtathlet des 1. FC Kaiserslautern, bei den Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Jugend und Aktiven in Frankfurt zu spüren. Er war auf Goldkurs, plötzlich blieb er an einer Hürde hängen und wurde „nur“ Zweiter.

Moritz Heene war in der Leichtathletikhalle in Kalbach der Favorit, und das zeigte er auch im Vorlauf. Nach 8,16 Sekunden hatte der 20-Jährige die 60 Meter Hürden hinter sich gebracht und hatte damit die schnellste Zeit aller Läufer vorgelegt. Im Finale startete er dann ebenfalls schnell. „Er hat die ersten drei Hürden phantastisch genommen“, schwärmt sein Trainer Jochen Allebrand. Der dann mit ansehen musste, wie sein Schützling mit dem Nachziehbein an der vierten Hürde hängenblieb. „Das hat ihn sehr aus dem Tritt gebracht. Er ist dann mehr oder weniger ins Ziel gestolpert.“

Heene war mit seinem Ergebnis von 8,23 Sekunden Zweiter hinter Moritz Mainka, der 8,15 Sekunden brauchte. Eine Zeit, die auch für den Lauterer Leichtathleten machbar ist. „Er hat das Potenziel für mehr“, ist Allebrand überzeugt. Heenes Jahresbestleistung liegt bei 8,04 Sekunden. „Moritz ist auf einem sehr hohen Niveau.“ Dass eine Kleinigkeit so viel entschieden kann, kennt der Leichtathletiktrainer des FCK nur zu gut. „Hürdensprint ist eine sehr anspruchsvolle Disziplin.“

Allebrand kündigt jetzt zwei „etwas intensivere Trainingswochen“ an, dann eine etwas ruhigere Woche, bevor es in drei Wochen zu den Deutschen Hallenmeisterschaften der Aktiven nach Leipzig geht.

Zwei weitere Talente

Sehr zufrieden war er auch mit der Leistung von Lara Hümke, die genauso in Frankfurt dabei war wie Aaron Strupp. FCK-Athletin Hümke startete über 60 Meter Hürden der Frauen. Die 23-Jährige schaffte mit 8,90 Sekunden eine Saisonbestleistung. Das Ergebnis reichte knapp nicht fürs Finale, „aber sie ist auf einem guten Weg“, sagt Allebrand.

Aaron Strupp, der nach Krankheit mit Trainingsrückstand nach Frankfurt gefahren war, bleib im Hochsprung ohne gültigen Versuch. Der nächste Termin, bei dem Talente des FCK starten, sind die Deutschen Jugendmeisterschaften in zwei Wochen in Sindelfingen.