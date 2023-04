„Die Arbeit hat mich fit gehalten“, sagt Hedwig Schaub und blickt auf ihr Leben zurück. Wie sie so dasitzt in ihrem Wohnzimmer: Gepflegt, mit Kurzhaarschnitt und blitzenden Augen, sieht man ihr die 100 Jahre nicht an.

Neben ihr auf dem Sofa liegt die aktuelle Ausgabe der RHEINPFALZ. Die gehört zu ihrer täglichen Lektüre. Schaub will informiert sein, über den 1. FCK und wie es in der Champions League aussieht. Im Fernsehen interessiert sie sich für Politsendungen und Skispringen.

Als Hedwig Schaub 1923 in Höhmühlbach in der Westpfalz zur Welt kommt, führt der Schwarzbach Hochwasser. In einer Backmulde habe die Hebamme aus dem benachbarten Rieschweiler herbeigeholt werden müssen. Ein Bild, das sich Schaub durchs Erzählen tief eingeprägt hat. Mit 13 Jahren hat sie nach Beendigung der Volksschule in einer Schuhfabrik „Schuhsteppen“ gelernt. Nebenher hat sie in der häuslichen Landwirtschaft bei der Feldarbeit ausgeholfen.

Chihuahua Gysmo als treuer Begleiter

Ihrem Ehemann Hans, einem Heizer bei den Amerikanern, folgt sie 1951 nach Kaiserslautern. 1960 wechselt sie ihren Wohnsitz vom Bahnheim auf den Bännjerrück. Heute ist Schaub mit Unterstützung in ihren eigenen vier Wänden auf dem Fischerrück zu Hause. Als Näherin arbeitete sie bei Lauterer Textilunternehmen – bei „Ramp und Kampmann“ und dem Miederwarenhersteller „Felina“. Bei Hertie und Karstadt war sie als Verkäuferin von Miederwaren gefragt. „Ich war nie dehäm“, blickt sie auf ihr Leben zurück. Als Gerhard und Edda (ihre Tochter) Kraus 1984 das Hotel-Restaurant Blechhammer erwerben und bis 2004 führen, ist sie zur Stelle. Sie steht ihnen in der Gastronomie zur Seite.

Schaub legt bis heute Wert auf ihr Äußeres. Sie trug gerne hohe Schuhe und schicke Kleider. Regelmäßig lässt sie sich zu ihrem Friseur in Morlautern chauffieren. Nicht verzichten möchte sie auf die morgendliche Dusche. Seit elf Jahren stets zur Seite weiß sie Gysmo, einen Chihuahua. „Er legt sich mit mir zur Ruhe und steht mit mir auf.“ Wenn Schaub am Sonntag ihren 100. Geburtstag feiert, freut sie sich auf 40 Gäste und auf ein schönes Fest im Ristorante Da Enzo. Ihr Geburtstagswunsch: „Dass alle kommen und die Welt ein bisschen besser wird.“