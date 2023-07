Einen Schaden an ihrem Auto stellte eine 66-Jährige am Mittwochmorgen in Schneckenhausen fest. Die Heckscheibe war mit einem Stein eingeworfen worden. Wie die Polizei mitteilt, muss die Tat in der Nacht passiert sein. Das Auto stand während dieser Zeit unter dem von der Sickinger Straße frei zugänglichen Carport.

Als die von der Halterin alarmierte Polizei vor Ort eintraf, hatte die 66-Jährige den Stein bereits angefasst. Sie habe angegeben, mit niemandem Streit zu haben. Sie wisse somit nicht, wer als Täter in Frage kommen könnte.

Zeugen können unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kontakt aufnehmen.