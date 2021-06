Bei Gartenarbeiten ist es am Dienstagmittag in Mehlingen zu einem Brand gekommen. Eine Hecke in der Hofstraße hatte Feuer gefangen, teilt die Polizei mit. Als diese über den Vorfall gegen 12 Uhr informiert wurde, war die Feuerwehr bereits auf dem Weg zum Einsatzort. Allerdings mussten die Wehrleute nicht mehr eingreifen. Der Eigentümer des Grundstücks konnte die Flammen selbst löschen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte er das Feuer beim Abflammen von Unkraut ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Nur die Hecke hat Schaden genommen.