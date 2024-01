Seit dem späten Herbst haben die Sportfischer Kaiserslautern den Fischbestand im Gelterswoog untersucht. Das Ergebnis: Der Bestand ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten, wie Michael Kreutz, der Stellvertretende Vorsitzende der Sportfischer, erläutert. Anders als zunächst von verschiedenen Seiten vermutet, ist die Fischpopulation wegen des Fangverbotes am Woog nicht im Gesamten zu groß. 42 Hechte haben die Sportfischer an fünf Großfangtagen aus dem Wasser gezogen. Nicht viel, aber „eine klare Überpopulation im Vergleich zu Weißfisch“, so die Einschätzung des Fachmanns. Die sogenannten Weißfische – große (Karpfen, Schleien, Brassen) und kleine (Rotaugen, Rotfedern) – dienen den Raubfischen als Nahrungsquelle.

Die Bestandsaufnahme ist die Folge von mutmaßlichen Bissattacken im Sommer. Ein Mann und eine Frau sollen im Gelterswoog gebissen worden sein. Der Mann will einen Hecht als Übeltäter erkannt haben.

