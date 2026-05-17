Das Feierwochenende des Congress Centers Ramstein stand ganz im Zeichen der Musik als Open-Air-Event. Für Kinder reiste die fünfköpfige Heavysaurus-Band aus Berlin an.

Freitagnachmittag. Das grün-feuchte Gelände des Freizeitbades Azur füllt sich. Vor der riesigen Open-Air-Bühne drängen sich Kinder, die kaum größer sind, als die Absperrung hoch ist. Noch jedoch geht der Blick hoch zum Himmel. Grau tropfende Wolken wetteifern zeitgleich mit leuchtend weißen Gebilden. Schirme werden aufgespannt, Capes umgehängt.

Am Ende gewinnt der Sonnenschein exakt in dem Moment als die Bühnenbeleuchtung aufflammt, Trommel und Bleche des Schlagzeugers Komppi Momppi (Philipp Klinger) den Takt vorgeben und Mr. Heavysaurus (Franz Beck) das grüne Mikrofon ans spitze Gebiss hält und mit flatternder Mähne loslegt. Harte Akkorde zelebriert Muffi Puffi (Jürgen Steinmetz) am vibrierenden E-Bass. Den Melodienpart holt ebenso Riffi Raffi (Christof Leim) mit fliegen Fingern vom Griffbrett herunter wie ihn Milli Pilli am Keyboard auf die Tasten schlägt.

Geburtstagsstimmung pur

Die Begeisterung ist riesig. Es wird getanzt im feuchten Grün, gesungen, geklatscht und gerockt, so mancher Sprössling sogar hoch auf Vaters Schultern über alle Köpfe hinweg. Ein Heidenspaß, Geburtstagsstimmung pur für das CCR der Jüngsten, sicherlich der baldige Besuchernachwuchs bei Veranstaltungen am Neuen Markt.

Es funkt zwischen den fünf Heavysauriern und den mehr als 800 Groß- und Kleinbesuchern. Und das, obwohl die Masken und Kostüme der Musiker mit allerlei fantasiert-fantastischen Details einer Saurierepoche auftraten. Das wirkt ziemlich angriffslustig bis militant. Da blinkt spitzes Blech als metallene Dekoration, monströse Dinoschwänze schleifen am Boden, und grobschlächtig markante Charakterköpfe wirken eher furchteinflößend als sympathisch.

Wenngleich scheinbar hart gesotten und beklemmend im Aussehen – sie kommen an, die Dino-Musiker und spielen sich mit musikalischem Überschwang typischer „Metal-Music“ der lauten Gitarrenriffs, des brüllenden Gesangs und eines Groove, der dröhnt, bis das Trommelfell vibriert, in die Herzen der Zuhörer. Typisch „Dino Metal“.