Headis: Musik der lauteren Art, zwei Spieler, die einen Ball auf einer Tischtennisplatte hin und her köpfen. Dazu ein begeistertes Publikum, das die beiden Kopfballvirtuosen lautstark anfeuert. All dies hat man bei den Headis-Weltmeisterschaften in der Sporthalle der Technischen Universität Kaiserslautern geboten bekommen. Einer der Höhepunkte das Duell zwischen Sniper Schorsch, dem Lokalmatador, und dem amtierenden Weltmeister Headsinfarkt.

Dass die Headisspieler bei Turnieren nicht unter ihrem bürgerlichen Namen antreten, sondern phantasievolle Künstlernamen benutzen, gehört schon seit jeher zu dieser noch ziemlich jungen