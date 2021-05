Der Stadtrat hat am Abend den Doppelhaushalt 2021/2022 verabschiedet, wie erwartet gegen die Stimmen der AfD und der FDP. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung das Duell von SPD und CDU. Andreas Rahm, der SPD-Fraktionsvorsitzende, konnte die Haushaltsrede allerdings nicht halten.

Stunden vor der Sitzung des Stadtrats war bekannt geworden, dass der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Rahm sich vorübergehend vorsorglich in medizinische Isolation aufgrund einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus begeben hat. Er hatte die Nachricht erhalten, dass er ein erhöhtes Risiko aufgrund eines möglichen Risiko-Kontakts habe. Rahm folgte dem ärztlichen Rat, ein Corona-Test wurde gemacht. Bis das Ergebnis vorliegt, hat der Landtagsabgeordnete alle Termine abgesagt.

Somit kam es in der Auseinandersetzung über den Doppelhaushalt 2021/2022 nicht zu dem erwarteten Aufeinandertreffen zweier Landtagskandidaten für die Wahl im März nächsten Jahres. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Manfred Schulz, haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion und Landtagskandidat seiner Partei, traf bei der SPD-Fraktion auf die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Janina Eispert.

Gegensätze werden deutlich

Die Gegensätze zwischen SPD und CDU prallten trotzdem bei der Haushaltsdebatte aufeinander. Während der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Schulz ein kritisches Bild von Kaiserslautern zeichnete, sah dies auf der Gegenseite, bei der SPD, ganz anders aus. Schulz machte deutlich, dass sich in den vergangenen Jahren in Kaiserslautern nichts zum Positiven verändert hat. Er hatte seine vor knapp zwei Jahren gehaltene Haushaltsrede nochmals angeschaut und war zu dem Ergebnis gekommen: „Von den damals angesprochenen Problemen wurde bis heute jedenfalls keines gelöst. Im Gegenteil. Die Infrastruktur dieser Stadt ist in den letzten Jahren weiter verfallen. Der Sozialhaushalt ist weiter gewachsen. Der Personaletat wird nach den ausgiebigen Stellenmehrungen künftig neue Rekordstände verzeichnen. Die Deckelung der freiwilligen Leistungen werden wir weiterhin nicht einhalten; mit der Folge, dass wir von der Landesregierung auch zukünftig zu Steuererhöhungen genötigt werden. Und die vom Land zur Verfügung gestellte Finanzausstattung lässt es auch weiterhin nicht zu, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Es ist schockierend zu sehen, dass sich im Wesentlichen nichts geändert hat. Ich frage mich, was haben Sie Herr Oberbürgermeister in den vergangenen zwei Jahren für unsere Stadt und unsere Bürger eigentlich bewegen können?“

Hart ins Gericht ging Schulz mit Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) in Sachen städtische Eisbahn. Er kritisierte ihn dafür, dass er die Eisbahn als attraktive Freizeiteinrichtung der Stadt aus finanziellen Gründen aufgeben wollte und den Mietvertrag für die Veranstaltungshalle auf der Gartenschau bereits gekündigt hatte. „Natürlich haben Sie Herr Weichel das gute Recht“, so erklärte Schulz, „dem Rat Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung zu unterbreiten. Aber Sie können doch nicht im Bereich der Selbstverwaltungsaufgaben einseitig irgendwelche Verträge kündigen. Diese Aufgaben fallen in die Kompetenz des Stadtrats. Ihr Vorpreschen in dieser Sache war also nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Einwohner von Kaiserslautern. Nein, es war auch eine klare Kompetenzüberschreitung, die wir an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich rügen müssen.“ Die CDU-Fraktion hatte bei den Haushaltsberatungen Ende September die Entscheidung des Oberbürgermeisters wieder rückgängig gemacht.

Janina Eispert, die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, die die Rede ihres Fraktionsvorsitzenden verlas, zeichnete dagegen ein attraktives Bild der Stadt Kaiserslautern. Die SPD-Fraktion habe in den vergangenen Jahren erfolgreich dazu beigetragen, dass Kaiserslautern eine soziale und lebenswerte Stadt sei und bleibe.

Im Mittelpunkt ihres Handels habe gestanden und stehe auch weiterhin das Wohl der Bürger. Dies sei ein schwieriger Spagat. Angesichts der vielen zusätzlichen Millionenausgaben, um den Auswirkungen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken, im Jahr 2020 und den Folgejahren noch mal um ein Vielfaches schwieriger.

Kaiserslautern biete eine umfängliche Kinderbetreuung, die komplette Breite des Schulangebots, ein Sportangebot, das seinesgleichen suche, eine riesige Zahl an Vereinen mit den vielfältigsten Angeboten, ein breites und qualifiziertes Kulturangebot und darüber hinaus viele Freizeiteinrichtungen, darunter den Zoo und die Gartenschau. Die Stadt biete eine große Anzahl von freiwilligen Leistungen, die überwiegend zur Wohlfühlsituation der Bürger beitrügen.

Janina Eispert warf dem CDU-Kommunalpolitiker Schulz mit den Worten ihres Fraktionsvorsitzenden vor, einem amerikanischen Vorbild nachzueifern und in den sozialen Medien Zahlen für sich nach eigenem Bedarf populistisch aufzubereiten und zu verbreiten. Danach sei die Stadt Kaiserslautern total am Ende. Das seien Fake-News. Es sei ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die hier Tag für Tag seit Jahren daran arbeiten, die Stadt lebenswert zu erhalten und zukunftsorientiert zu gestalten. So ein schlechtes Bild der Stadt zu zeichnen, sei unverantwortlich.

Eispert sprach in der von Andreas Rahm verfassten Rede auch das Thema Eisbahn an. Die SPD-Fraktion habe in Absprache mit dem Oberbürgermeister und der Gartenschau einen konstruktiven Lösungsansatz erarbeitet, der den Weiterbetrieb der Eisbahn ohne einen Haushaltsansatz von 300.000 Euro ermöglicht hätte. Die 300.000 Euro einfach wieder in den Haushalt einzustellen, dies sei nicht nachhaltig.