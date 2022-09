In der Sitzung des Stadtrats am Montag, 26. September, 15 Uhr im großen Ratssaal des Rathauses, will der Stadtrat über das weitere Vorgehen mit dem Haushalt befinden. Nachdem die Aufsichtsbehörde ADD die Genehmigung des Doppelhaushalts 2022/23 versagt hatte, hatte der Stadtrat im Juli gegen die Stimmen der SPD und eines FWG-Mitglieds einen Widerspruch dagegen beschlossen. Grund für die Nicht-Genehmigung war, dass die Stadt die Tilgung ihrer Investitionskredite nicht aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Steuererhöhungen kamen für CDU, Grüne, FWG, FDP, Linke und AfD nicht in Betracht. Aufgrund des nicht genehmigten Haushalts waren der Stadt seitdem in vielen Dingen die Hände gebunden. Nach weiteren Gesprächen mit der ADD, unter anderem mit Hilfe des Direktors des Städtetags, liegt nun ein Vorschlag auf dem Tisch, laut dem die Stadt zur Tilgung ihrer Kredite die Mehreinnahmen aus dem angekündigten Kommunalen Finanzausgleich nutzen darf. Aufgrund dieses Angebots haben die damals widersprechenden Fraktionen nun für die Sitzung angekündigt, den Widerspruch zurückzunehmen. Sie wollen jedoch zuvor etliche Experten dazu hören.

Nothilfefonds zur Energiekrise

Ein weiteres großes Thema der Sitzung ist die Energiekrise: Der Verwaltung liegen mehrere Anträge vor. Die SPD und die Linke wollen, zusammen mit dem Land und dem Städte- und Gemeindebund sowie unter Einbeziehung der Wohlfahrtsverbände und der SWK, einen Energienothilfefonds einrichten, um soziale Härten abzufedern, ähnlich wie die Grünen. Die Linke beantragt zudem, dass Heizkosten-Nachforderungen für Hartz-IV- und Sozialhilfeempfänger übernommen werden. Die SPD möchte einen „Notfallplan zur Energieversorgung“ erstellen lassen. Weitere geplante Tagesordnungen sind unter anderem ein von CDU, Grünen, FWG und FDP geforderter Bericht zur Sicherheit und Sauberkeit. Weiterhin sollen die Ergebnisse des Bürger-Workshops zu Sitzbänken vom Juli vorgestellt und das weitere Vorgehen besprochen werden.