Eine deutliche Mehrheit des Stadtrates hat am Montag beschlossen, Widerspruch gegen die Haushaltsverfügung der Aufsichtsbehörde (ADD) einzulegen. Vertreter von CDU, FWG, Grünen, Linken und Die Partei forderten Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Freitag dazu auf, den Druck, den der Stadtrat aufgebaut hat, an die ADD weiterzugeben und sich Mitstreiter zu suchen. Man stehe geschlossen hinter dieser Entscheidung, die man sich seit Wochen reiflich überlegt habe. Trotzdem müssen man weiter versuchen, unabhängig der Klage an einer Lösung zu arbeiten.