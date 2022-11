Die Stadt Kaiserslautern hat wieder einen genehmigten Haushalt. Die ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) in Trier hat die Genehmigung für Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen erteilt, die sie im Frühjahr verweigert hatte; damit ist der Etat genehmigt und die Stadt „wieder voll handlungsfähig“, wie Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) in der Stadtratssitzung am Montag verkündete.

Weil die Stadt die Tilgung ihrer Investitionskredite nicht aus eigenen Mitteln finanzieren konnte und damit „nicht dauerhaft finanziell leistungsfähig ist“, wie die ADD argumentiert hatte, hatte sie die Genehmigung des Etats versagt. Der Stadtrat sprach sich im Juli gegen erneute Steuererhöhungen zur Finanzierung aus und beschloss einen Widerspruch gegen die ADD-Entscheidung. Hauptgrund war, dass eine Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs noch in diesem Jahr vom Landtag beschlossen werden muss und auch ein Altschuldenschnitt bevorsteht, was beides die Lauterer Stadtkasse entlasten würde. Nach etlichen Gesprächen stand eine Lösung: Die Stadt nahm den Widerspruch im September zurück und trat der Haushaltsverfügung der ADD bei. Sie erklärte sich damit zur Tilgung ihrer Kredite bereit und darf dafür die angekündigten Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich nutzen– statt Steuern erhöhen zu müssen. Durch den nicht genehmigten Haushalt lagen viele Projekte in der Stadt auf Eis. Nun steht einem Fortgang nichts mehr im Wege.