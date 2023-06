Offenstehende Haus- oder Kellertüren bieten Langfingern weiterhin eine gute Gelegenheit, schreibt die Polizei. Am Samstagvormittag staunte ein Anwohner in der Miesenbacher Straße in Kottweiler-Schwanden nicht schlecht, als er eine fremde Person in flagranti ertappte, welche sich in seinem Haus aufhielt und Schränke durchwühlte. Beim Erblicken des Hauseigentümers flüchtete der unbekannte Täter ohne Beute. Er wurde folgendermaßen beschrieben: 20 bis 30 Jahre, dunkle Kleidung, trug einen Motorradhelm. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen.