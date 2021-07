Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses im Geranienweg am Sonntag darf der betroffene Gebäudeteil weiterhin nicht betreten werden. Die Polizei ist noch mit den Ermittlungen nach der Brandursache beschäftigt und hat das Haus noch nicht freigegeben. Deswegen konnte auch Baudezernent Peter Kiefer am Montagnachmittag nur wenig konkrete Angaben zum Zustand des städtischen Gebäudes machen. „Das Feuer ist in den oberen Wohnungen im Geranienweg 27 ausgebrochen, so dass der untere Gebäudeteil offenbar verschont blieb“, berichtete Kiefer. „Anhand der Luftbilder ist zu erkennen, dass 40 Dachsparren zerstört sind.“ Da das Betreten aber weiter untersagt ist, sei eine genaue Einschätzung des Schadens derzeit schwierig. Wahrscheinlich wird die Schadenshöhe im Vergleich aber nicht so dramatisch ausfallen, denn das Feuer habe ein noch nicht saniertes Haus getroffen: „Die Nachbaraufgänge 25 und 29 haben wir bereits saniert, die Nummer 27 sollte erst noch drankommen.“ Sechs Personen aus den Schlichtwohnungen sind vom Brand betroffen und mussten am Sonntag in den frühen Morgenstunden das Haus verlassen; die meisten kamen privat unter, eine Person wurde im St.-Christophorusheim untergebracht.

Die Polizei ermittelt derweil weiter nach der Brandursache, bestätigte Polizei-Sprecher Michael Hummel. „Ein Gutachten wird nun erstellt, das dauert seine Zeit.“ Wann das Haus wieder freigegeben werde und wie hoch der Schaden sei, konnte er noch nicht sagen.