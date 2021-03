Das Haus der Nachhaltigkeit (HdN) ist ab sofort an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Die Forstverwaltung begründet den Schritt mit dem steigenden Inzidenzwert im Landkreis Kaiserslautern. Am Freitag lag dieser bei 69,4, wenn die Stationierungskräfte mitgerechnet werden (81,1 ohne). Erst am Mittwoch dieser Woche war der Grenzwert von 50 überschritten worden, sodass dies einen sehr schnellen Anstieg darstellt. Da an Wochenenden und Feiertagen von einem großen Besucherandrang auszugehen sei, bleibe das HdN nun zu diesen Stoßzeiten zu, teilte das Haus mit.

Ausstellungsbesuch und Einkauf unter der Woche möglich

Werktags außer samstags kann hingegen die Ausstellung „Gönn Dir Garten“ nach vorheriger Terminvereinbarung besucht werden. An diesen Tagen ist – ebenso mit Terminvereinbarung – auch der Einkauf im Pfälzer Waldladen möglich.