Was am Mittwoch in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Wer in Kaiserslautern einen Hausarzt hat, kann von Glück reden. Doch wer zuzieht oder den Arzt seines Vertrauens an den wohlverdienten Ruhestand verliert, der steht vor einem Problem. Die meisten Allgemeinmediziner nehmen keine neuen Patienten mehr auf.

„In den vergangenen Monaten ist der Regionalverkehr rund um Kaiserslautern Chaos pur“, schreibt die Kreisgruppe Kaiserslautern des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) und kritisiert Zugausfälle im Lautertal.

Gehört die Dorfapotheke bald der Vergangenheit an? Corona-Pandemie, Fachkräftemangel und aktuell die steigenden Energiepreise belasten die Apotheker und lassen so manchen ans Aufgeben denken. Dazu kommt jetzt noch ein neues Bundesgesetz, das Honorarkürzungen zur Folge hat. Was Apotheker aus dem Kreis sagen.

Das Päckchen Butter ist aktuell doppelt so teuer wie noch vor einem Jahr, wie Daten des Statistischen Bundesamts zeigen. Energie- und Lebensmittelpreise treiben die Inflation. Können Lebensmittel da noch gut und günstig sein? Ratschläge zum Sparen in der Küche.

Ein Traum in Miniaturformat: Die „Eisenbahnfreunde“ des Modelleisenbahnclubs Kaiserslautern (EMK) hegen und pflegen ihr Hobby seit 50 Jahren. Am 1. Advent öffnet der Verein seine Pforten und schickt die Modell-Locks auf volle Fahrt. Warum das Hobby für sie auch heute nicht aus der Zeit gefallen ist, erzählen die Vereinsmitglieder selbst.

Wie sieht es eigentlich mit dem Breitbandausbau in den sogenannten weißen Flecken aus? Also in den Gebieten, in denen es bislang keine gute Internetanbindung gab? Der Bewilligungszeitraum des Weiße-Flecken-Förderprogramms endet in diesem Monat.