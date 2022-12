Für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses wird der Verbandsgemeinde Landstuhl ein Grundstück in Hauptstuhl kostenlos zur Verfügung gestellt. Diesen Grundsatzbeschluss hat der Ortsgemeinderat Hauptstuhl gefasst. Das Architekturbüro Blanz in Landstuhl erstellt zunächst eine Machbarkeitsstudie. In dieser werden die verschiedenen Optionen – Sanierung des bestehenden Gebäudes, Anbau an das vorhandene Feuerwehrgerätehaus oder Neubau – untersucht und gegenübergestellt. Da der Raumbedarf für Feuerwehrhäuser erheblich gestiegen ist und die Einsatzfahrzeuge viel größer sind als zum Zeitpunkt der Errichtung des alten Feuerwehrgerätehauses, benötigt die Verbandsgemeinde für die Umsetzung der Maßnahme eine größere Fläche. Zur Kaiserstraße hin müsste daher ein Teil der Grundstücksfläche am bestehenden Feuerwehrgerätehaus auf die Verbandsgemeinde übertragen werden.