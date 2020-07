Am Mittwoch geht es mit den Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 387 in Otterberg los, wie der Kaiserslauterer Landesbetrieb Mobilität informiert.

In Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeindewerken Otterberg-Otterbach wird die Hauptstraße ab dem Kreisel in Höhe Bergstraße/Johannisstraße bis zur Einmündung der Ringstraße auf einer Länge von rund 430 Metern saniert. Der Kreisel sowie die Einmündung in die Ringstraße sind von den Arbeiten nicht betroffen.

Vorgesehen ist, die Fahrbahn um rund vier Zentimeter abzufräsen und zu erneuern. Zudem werden geringfügige Sanierungsarbeiten im Rinnenbereich erledigt. Die Verbandsgemeindewerke wollen im Zuge der Sanierungsarbeiten rund 100 Einbauteile austauschen: Schieber- und Hydrantenkappen sowie Schachtabdeckungen. Im Vorfeld wurde schon ein Hausanschluss erneuert.

Drei innerörtliche Umleitungen

Während der Arbeiten ist die Hauptstraße voll gesperrt, da die Fahrbahn nicht sehr breit ist. Drei innerörtliche Umleitungen werden eingerichtet. So kann die Baustelle aus Richtung Otterbach über die U1 (Ringstraße – Schulstraße – Talstraße – Bergstraße) umfahren werden. Aus Richtung Schneckenhausen folgt man der U5 (Johannisstraße – Lauterer Straße – Bachstraße). Vom Naturfreibad kommend wird eine dritte Umleitungsmöglichkeit U3 (Bergstraße – Ringstraße) eingerichtet.

Alle Arbeiten sollen in eineinhalb Wochen abgeschlossen werden, so dass die Sperrung voraussichtlich ab dem 18. Juli wieder aufgehoben werden kann. Die Gesamtkosten für die Straßensanierung belaufen sich nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität auf rund 120.000 Euro.