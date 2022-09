Wegen des Tages der offenen Tür der Feuerwehr Otterberg wird die Hauptstraße am Sonntag, 11. September, von 7 bis 19 Uhr zwischen den Tankstellen Thines und Weber für den öffentlichen Straßenverkehr nicht befahrbar sein, teilt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mit. Eine Umleitung wird eingerichtet und ausgeschildert. Von Otterbach kommend wird der Verkehr über Kapellenweg, Otter- und Bachstraße zurück auf die Hauptstraße geführt. Der Verkehr in Richtung Otterbach wird ab dem Kreisel Haupt- und Bachstraße in umgekehrter Reihenfolge über die gleichen Straßen umgeleitet. Die Sperrung wird so eingerichtet, dass beide Tankstellen angefahren werden können. Die drei Bushaltestellen im betroffenen Gebiet können während der Veranstaltung nicht angefahren werden.