Nach Auskunft des Bauamtes werden die unterbrochenen Arbeiten in der Hauptstraße am Donnerstag fortgesetzt. Vor mehr als 14 Tagen hatte sich auf der Baustelle nichts mehr getan. Anwohner und die Inhaber der dortigen Geschäfte waren wegen der damit verbundenen Unannehmlichkeiten langsam unruhig geworden. RHEINPFALZ-Leser Jürgen Klug hatte sich deshalb an die Zeitung gewandt mit der Bitte, etwas Licht in die Sache zu bringen. Es sei nämlich so, dass im Ort wegen des Stillstandes auf der Baustelle wild spekuliert werde. Auf Nachfrage teilten nun Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) und der Leiter der Bauabteilung der Verbandsgemeinde mit, dass die Arbeiten in der Hauptstraße am Donnerstag, 1. Juni, wieder aufgenommen werden. Zu der Unterbrechung sei es gekommen, weil es „Lieferengpässe bei dem zu verbauenden Material gegeben hat“.