Mehrfach war die Öffnung der voll gesperrten Hauptstraße schon verschoben worden, aber diese Woche heißt es voraussichtlich tatsächlich wieder: freie Fahrt durch die Landstuhler Innenstadt. Wie der Erste Beigeordnete Uwe Unnold auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, findet am Mittwoch noch eine letzte Begehung der Baustelle statt. „Wenn keine weiteren Probleme auftreten, wird die Hauptstraße ab Donnerstag, 1. Juni, für den Verkehr freigegeben.“ Seit Dezember war die Hauptstraße, durch die der Verkehr von der Sickinger Höhe und den Landstuhler Stadtteilen Melkerei und Atzel ins Zentrum fließt, bereits voll gesperrt, weil an den Kanälen sowie den Wasser- und Gashauptleitungen gearbeitet wurde. Außerdem wurde die Fahrbahn saniert. Parallel dazu haben im April die Arbeiten am benachbarten Adolph-Kolping-Platz begonnen. Dieser soll attraktiver gestaltet werden.