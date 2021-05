Herbstlich gestimmt präsentiert sich der Hauptfriedhof in Kaiserslautern im Trauermonat November. Ein Spaziergang lädt in der warmen Mittagssonne zu Verweilen und Einkehr zwischen den winterlich dekorierten Gräbern ein. Und zum Gedenken an die Toten, die hier ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.

Die Stadtverwaltung teilte am Freitag mit, dass die 12. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Trauerfeiern auf den Friedhöfen in Kaiserslautern weiterhin zulässt. Im Freien wie in den Aussegnungshallen gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Je nach Größe der Aussegnungshalle dürfen zwischen sieben und 15 Trauergäste teilnehmen. Zu den erlaubten Gästen zählen Ehe- und Lebenspartner sowie Verlobte der Verstorbenen, Verwandte des ersten und zweiten Verwandtschaftsgrades mit Lebens- und Ehepartnern sowie Personen eines weiteren Hausstands. Sofern es der Platz erlaubt, können bis zur maximalen Gästezahl auch weitere Personen die Trauerfeierlichkeit begleiten.