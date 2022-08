Am Dienstag gegen 18 Uhr haben Mitarbeiter der DB Sicherheit die Bundespolizei alarmiert, weil eine Seniorin am Hauptbahnhof in Kaiserslautern auf die Gleise gestoßen wurde. Als die Polizei am Bahnsteig 1 eintraf, wurde die 77-jährige Frau bereits von Rettungskräften versorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie sich bei dem Sturz am Kopf verletzt und musste im Westpfalz-Klinikum behandelt werden.

Zwei Zeugen sagten laut Polizei aus, dass die Seniorin nicht absichtlich auf die Gleise gestoßen wurde. Sie sei von einem anderen Reisenden aufgrund des dichten Gedränges beim Verlassen des Zuges in den Gleisbereich geschoben worden. Der Unbekannte habe seine Reise jedoch fortgesetzt, obwohl dieser den Sturz der 77-Jährigen bemerkt hatte. Die Zeugen beschrieben den Mann laut Polizei als etwa 40 Jahre alt mit schwarzen Haaren und auffallend langem Kinnbart. Er trug schwarze Kleidung sowie weiße Turnschuhe, ist etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur.

Gegen den Unbekannten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung eingeleitet. Reisende, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 340730 oder per E-Mail an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de bei der Polizei zu melden.