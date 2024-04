Das Heinrich-Heine-Gymnasium wird ihm in guter Erinnerung bleiben. Seit der fünften Klasse hat Hatim Abdel Ghaffar den Hochbegabten-Zweig besucht. Die letzten beiden Jahre habe er sich besonders viel Mühe gegeben, was mit dem besten Abitur des Jahrgangs mit 825 von 900 MSS-Punkten belohnt wurde. „Ich habe viel Zeit investiert und viel lernen müssen.“ Insbesondere habe er sich neues Wissen angeeignet, so der Abiturient mit den Leistungsfächern Mathematik, Physik und Englisch.

An der Schule geschätzt hat er den Austausch und die Gespräche mit seinen Mitschülern. „Wir haben geredet über Gott und die Welt und haben unseren Spaß gehabt.“ Was ihn besonders beeindruckt hat, war die Lernbegeisterung und das Interesse seiner Klassenkameraden an Wissenschaften. „Dabei hat auch die Philosophie eine Rolle gespielt.“

Physik und Informatik interessieren ihn besonders. Mit Mitschülern hat er im vergangenen Jahr bei einem internationalen Mathematikwettbewerb, bei dem mathematisches Modellieren gefragt war, die höchste Auszeichnung erreicht. Dankbar ist er seinen Mentoren, die die Stärken der Mitschüler erkannt und sie gefördert hätten.

Hinaus in die Welt

Ghaffar, dessen Eltern aus Ägypten und Hongkong stammen, ist in Hongkong geboren. So zielstrebig wie er sein Abitur angegangen ist, sieht er auch der kommenden Zeit entgegen. Ein Praktikum in einem Finanzunternehmen wird ihn im Juni nach Houston in Texas führen. Im Juli und August will sich der 17-Jährige auf das Studium „Rechnergestützte Wissenschaften“ an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich vorbereiten.

Freie Zeit soll nicht zu kurz kommen: für die Familie und Freunde sowie sein Hobby Brasilianisches Jiu Jitsu. Trotz dieser kämpferischen Freizeitbeschäftigung hofft Ghaffar auf eine friedliche Zukunft. Nicht nur die weltpolitische Lage, sondern auch die Umweltbelastungen bereiten ihm Sorgen. Als Individuum könne man CO2 einsparen. Entscheidend sei jedoch, was die Politik beisteuert. „Solange Kohlekraftwerke laufen, wird da nichts draus.“