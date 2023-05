Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Situation ist zwar noch nicht bedrohlich. Nach vier Spielen ohne Sieg muss der Fußball-Verbandsligist TuS Hohenecken doch schauen, dass er wieder zurück in die Bahn findet. Im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die TSG Bretzenheim steht der TuS unter Erfolgsdruck. Verzichten muss er dabei auf seinen Torjäger, was die Aufgabe nicht leichter macht.

Schmerzlich vermisst wurde am vergangenen Wochenende in der Heimpartie gegen den Tabellendritten TuS Marienborn Sergen Tok. Der torgefährliche Hohenecker Stürmer musste sich wie schon in einigen