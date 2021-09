Kreis Kaiserslautern. Tularämie, auch Hasenpest genannt, wurde bei einem Toten Hasen aus dem Jagdrevier Mehlbach festgestellt, teilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern mit. Auch auf den Menschen kann sich diese Krankheit auswirken.

Im besagten Revier wurden innerhalb kurzer Zeit zwei tote Feldhasen gefunden. Ein Tier wurde am 14. September zur Untersuchung an das Landesuntersuchungsamt gesendet. Das am Dienstag, 28. September, beim Veterinäramt der Kreisverwaltung eingegangene Ergebnis bestätigt, dass das Tier infiziert war. Tularämie ist eine häufig tödlich verlaufende bakterielle Infektionskrankheit bei freilebenden Nagetieren wie Hasen und Kaninchen. Sie kann auf den Menschen übertragen werden. Wer einen toten Hasen findet, sollte ihn keinesfalls anfassen. Hundebesitzer sollten ihre Hunde in Bereichen, in denen Hasenpest-Fälle aufgetreten sind, an der Leine halten. Zwar erkranken Hunde in aller Regel nicht, könnten die Krankheit aber übertragen. Neben grippeähnlichen Symptomen kann das Krankheitsbild bei an Tularämie erkrankten Menschen sehr vielfältig sein. Weitere Infos gibt es beim Veterinäramt des Landkreises unter Telefon 0631 7105450 oder per E-Mail an veterinaeramt2@kaiserslautern-kreis.de.