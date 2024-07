Für einen Langfinger ist am Donnerstag nach einem Ladendiebstahl noch lange nicht Schluss gewesen, wie die Polizei mitteilt. Gegen 12 Uhr meldete sich eine Mitarbeiterin eines Discounters in der Königstraße bei der Polizei. Die Frau sagte, sie habe gerade einen Ladendieb gestellt. Der Mann habe ganz dreist versucht, mit einer vollen Einkaufstüte an der Kasse vorbeizulaufen, ohne für die Waren zu zahlen. Bei einer Kontrolle fand die Kassiererin mehrere Flaschen Alkohol. Nachdem die Beamten die Personalien des 39-Jährigen aufgenommen hatten, erhielt er einen Platzverweis für den Markt. Doch damit nicht genug: Zwei Stunden später meldete sich ein weiterer Discounter aus der Königstraße. Auch hier versuchte derselbe Täter, mit der gleichen Masche an der Kasse vorbeizukommen. Auch hier sollte die Beute Alkohol sein. Die Beamten drohten an, den Mann festzunehmen und sprachen einen wesentlich weitläufigeren Platzverweis aus, an den sich der Mann auch hielt. Auf den 39-Jährigen kommen mehrere Strafanzeigen zu.