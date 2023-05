Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Klare Kante, extra laut Lebensphilosophische Hardcore-Lieder am Cello und abgedrehte Trap-Metal-Core, der sich durch die Gehörgänge biss: Das alles gab es am Freitag in der Lauterer Kammgarn. Dank der Tour-Show von Ghøstkid zum Album-Debüt. Bei diesem Triple-Gig halfen auch keine Ohrstöpsel.

Schon mit der ersten Vorband hatte man sich wahre saarländische „Großmäuler“ in den Tour-Bus geholt. Die Leute der King Nugget Gang sind genau das, was der Bandname