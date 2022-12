Die Korbjägerinnen des 1. FC Kaiserslautern verabschieden sich am Samstag (20 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten Dillingen Diamonds in die rund vierwöchige Winterpause.

Die Mannschaft von Trainerin Frauke Woll hat die Hinrunde punkt- und sieglos auf dem letzten Tabellenplatz beschlossen. Dillingen belegt aktuell den zweiten Tabellenplatz, der Rückstand auf Spitzenreiter HTG Bad Homburg II beträgt zwei Punkte. Durch den Sieg im Spitzenspiel vor einer Woche sicherte sich Bad Homburg erstmals in dieser Saison die alleinige Tabellenführung. Für die ambitionierten Saarländerinnen war die 60:76-Niederlage im Gipfeltreffen ein herber Dämpfer auf dem Weg zur Meisterschaft.

Von solchen Sorgen kann man beim FCK nur träumen. Die Westpfälzerinnen stehen auf einem Abstiegsplatz. Die jüngste 37:77-Niederlage gegen das Spitzenteam MJC Trier hat einmal mehr deutlich gemacht, dass man in der aktuellen Verfassung nicht konkurrenzfähig ist. „Dillingen ist natürlich noch mal ein harter Gegner so kurz vor der Winterpause. Wir haben die Trainingswoche genutzt, um an unserer Schnelligkeit zu arbeiten. Eine brutale Niederlage so kurz vor Weihnachten können wir nicht gebrauchen“, betont Trainerin Frauke Woll.

Die Schlüsselspiele

Das Hinspiel in Dillingen verlor ihre Mannschaft mit 40:87. Bis auf Theresa Schmitt, die damals zwölf Punkte erzielte, traf keine andere Spielerin zweistellig. Eine Spielerin, die in der Offensive Akzente setzen könnte, ist Alysia Joubert. Die US-Amerikanerin fällt jedoch aufgrund eines gebrochenen Fingers noch auf unbestimmte Zeit aus. Auch Hannah Krull, die mit einer Doppellizenz für Zweitligist Speyer ausgestattet ist, könnte das Spiel des Aufsteigers mit Sicherheit beleben. Die angehende Studentin stand in den vergangenen Wochen allerdings nicht zur Verfügung.

Für den FCK geht es gegen Dillingen in erster Linie darum , die zu erwartende Niederlage in einem erträglichen Rahmen zu halten. Danach bleiben rund vier Wochen, um sich auf die Rückrunde und damit auf die Schlüsselspiele gegen Eintracht Frankfurt, der ASC Mainz II und den MTV Kronberg vorzubereiten.

So spielen sie

1. FC Kaiserslautern: Schmitt, Suvejzdis, Rasch, Davitkova, Krüger, Becker, F. Sajons, Herzog, Damm, M. Sajons, Woll, Knerr