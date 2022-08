In seiner noch jungen Karriere als MMA-Kämpfer musste Patrick Vespaziani seine erste Niederlage einstecken. Durch Technischen K. o. unterlag der Gladiator in einem überaus harten Käfigkampf dem erfahrenen Lazar Todev.

Nach seinem glänzenden Debüt in der Mixed-Martial-Arts-Szene ging Patrick Vespaziani voller Zuversicht in seinen zweiten Kampf. Den ersten hatte er im vergangenen April in Düsseldorf gegen den Österreicher Jan Krawarik in einer furiosen ersten Runde vorzeitig für sich entschieden. Dem Lauterer Schwergewichtler war zwar klar, dass er es diesmal mit einem ihm an Erfahrung überlegenen Gegner zu tun bekäme. Doch die intensive Vorbereitung im „MMA Spirit“, einer bekannten Kampfsportstätte in Frankfurt, stimmte ihn zuversichtlich, Lazar Todev in diesem auf drei Runden angesetzten Kampf bezwingen zu können. An Selbstvertrauen fehlte es aber auch seinem Kontrahenten nicht, der mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge antrat.

Mit großer Spannung erwarteten die Zuschauer im Bonner Maritim Hotel und an den Bildschirmen, der Kampf wurde in mehr als 50 Länder direkt übertragen, den Auftritt der beiden MMA-Fighter, die den Kampfabend eröffneten. Lautstark unterstützt von seinen zahlreichen Anhängern, bestimmte der zwei Meter große Vespaziani die ersten Minuten des Duells. Er traf seinen Gegner, musste aber selbst auch einiges einstecken. So brach ihm der bärenstarke Todev mit einem harten Faustschlag die Nase. „Das hat mir das Atmen schwer gemacht“, bemerkte Vespaziani später zu diesem brutalen Treffer.

Trotz schwerer Gesichtsblessuren war der Kampfgeist des 30 Jahre alten Lauterers ungebrochen. Aber Todev zeigte sich unerschütterlich und bestimmte zusehends das Geschehen im Käfig. In der dritten und letzten Runde war die Dominanz des in Stuttgart lebenden Bulgaren so groß - er hatte den ausgepowerten Vespaziani im Bodenkampf unter sich gebracht und heftig auf ihn eingeschlagen -, dass der Ringrichter ein Einsehen hatte und den ungleichen Kampf beendete.

Von dieser bitteren und schmerzhaften Niederlage will sich Patrick Vespaziani während eines längeren Urlaubs auf Sizilien erholen. Danach steigt er wieder ins Training ein. Dass der Auftritt in Bonn nicht sein letzter als MMA-Kämpfer war, daran lässt er keinen Zweifel. „Ich kämpfe weiter“, kündigte der Gladiator an.