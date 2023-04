So lange wie diesmal hat Trainer Benny Früh noch nie gebraucht, um eine Niederlage zu verdauen. Aber das 1:2 der U21 des 1. FC Kaiserslautern war bitter für ihn. „Wir haben an dem Wochenende versagt“, sagt er und fordert am Sonntag eine deutliche Reaktion seiner Jungs in Gonsenheim.

Um 15 Uhr tritt der 1. FC Kaiserslautern II auf dem Kunstrasenplatz in Mainz-Gonsenheim an. Mit einem Ziel, das die Elf sich eigentlich schon für das vergangene Spiel gesetzt hatte: die ersten drei Punkte der Oberliga-Aufstiegsrunde zu holen. Ein gutes Spiel zeigen und gewinnen wollten die Roten Teufel gegen Karbach. Zur Pause lag sein Team mit 0:1 zurück. Früh wechselte zweimal, ohne Erfolg. „Ich hätte an dem Tag zehn Spieler auswechseln können“, meint er frustriert. Dabei hätten er und sein Team ihren Fußballern das Rüstzeug mitgegeben, das System und die Abläufe durchgesprochen. „Aber wie das umgesetzt wird, ist Sache der Spieler.“ Genau der Punkt habe nicht funktioniert – und genau der soll am Sonntag besser werden.

Früh setzte am Montag ein Zeichen, forderte seine Jungs in einer harten Trainingseinheit. Seine Mannschaft zog gut mit, nahm die Herausforderung an. Der Trainer versucht den jungen Fußballern zu vermitteln, dass sie das alles nicht für ihn oder den Co-Trainer, sondern für sich machen. „Es sind noch nicht viele aus der U21, die für die nächste Saison einen Vertrag haben.“ Und deshalb sei es für die meisten wichtig, sich zu zeigen, oder wie Früh sagt, „sich ins Schaufenster zu stellen, sei es beim FCK oder bei einem anderen Verein“.

„Der FCK erwartet Leistung“

Er versucht ihnen zu vermitteln, was sie erreicht haben, wie sie sich weiterentwickelt haben in einer Saison, die schwierig war, geprägt von schweren Verletzungen, Trainerwechseln. „Sie haben trotz all dem immer wieder Leistung gebracht.“ Deswegen wird er ihnen mit auf den Weg geben, dass sie diese Saison nicht „mit fünf, sechs schlechten Spielen vermasseln“ sollen. „Es ist menschlich, dass, wenn es um nichts mehr geht, die Motivation nicht ganz so hoch ist. Aber der FCK ist unser Arbeitgeber und er erwartet von uns eine gute Leistung.“

Dass Gonsenheim, mit dem sich der FCK im Hinspiel die Punkte beim 1:1 geteilt hat, kein leichter Gegner wird, weiß Benny Früh. Auch weil das Spiel auf dem großen Kunstrasenplatz in Gonsenheim ausgetragen wird. Aber er hat seine Mannschaft auf dem Kunstrasen auf dem Fröhnerhof vorbereitet. Er hat die Fehler gegen Karbach mit den Spielern knallhart analysiert und findet, „die Mannschaft ist sich das schuldig, dass sie eine Reaktion zeigt“. Aber er ist auch optimistisch, dass es endlich klappt mit der Mission, die ersten drei Punkte in der Aufstiegsrunde zu holen.