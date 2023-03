Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Jahr dauert die Covid-19-Pandemie an − und doch hat sich für die (Über-) Lebensfähigkeit der freien Kulturszene wenig getan. So zumindest sieht es Kulturaktivist Carsten Ondreka von der Lauterer Linkspartei. In einer Denkschrift zur aktuellen Lage übt er Kritik an den subventionierten Kulturhaus-Leitern. „Sinnlos“ findet er das Aerosol-Gutachten für die Fruchthalle, das vom städtischen Kulturreferenten Christoph Dammann angefordert wurde.

Die Studie über die Verteilung von Aerosolen in der Fruchthalle soll nachweisen, dass ein Konzertbetrieb ohne Infektionsgefahr möglich ist. Die Kosten für das Gutachten