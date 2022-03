Mit einer stattlichen Schulbibliothek kann die Integrierte Gesamtschule Bertha von Suttner punkten. Seit 1999 wird sie von Corinna Böhlke, einer Landesbediensteten, geleitet. Für Schüler und Lehrer ist das eine tolle Ergänzung zum Schulalltag. Angestaubte Karteikarten und Karl-May-Bücher sucht man allerdings vergebens.

Mit 3000 Jugendbüchern und 1500 Exemplaren Belletristik kann sich die Bibliothek der IGS sehen lassen. Regale füllen die Räume im Untergeschoss. Übersichtlich geordnet, informieren Hinweise über Sachgebiete, wo die gesuchte Literatur zu finden ist. Ähnlich wie in Buchhandlungen liegen auf Tischen Neuerwerbungen an Jugendbüchern und Belletristik aus. Übersichtlich geordnet auch die Jugendliteratur auf Tonträgern. „Unter ihnen dürfen Asterix und Obelix, Pippi Langstrumpf und Harry Potter nicht fehlen. Harry Potter wird nie aufhören“, so die Bibliothekarin.

Nach Einschätzung von Corinna Böhlke ist die Einrichtung eine der wenigen Schulbibliotheken in Rheinland-Pfalz, die von einer Bibliothekarin geführt wird. Für die gelernte Buchhändlerin, die ihre Ausbildung in der ehemaligen Buchhandlung Eichenlaub in Landau absolviert hat, ein „traumhafter Arbeitsplatz“, den sie nicht missen möchte. Von Montag bis Freitag 8 bis 14 Uhr steht sie Schülern und Lehrern der IGS und denen der Kurpfalz-Realschule mit einem fundierten Wissen über Literatur zur Verfügung.

Auch ein Ort der Stille

Die Bibliothek wird täglich zur Ausleihe, zum Lesen, zur Stillarbeit und zur Recherche von Themen und Referaten aufgesucht. „Es ist ein Arbeitsort, ein Ort der Stille und der Entspannung“, so die Bibliothekarin, die seit 23 Jahren ihren Arbeitsplatz zwischen an Unterrichtsfächern orientierten Sachbüchern, Lexika, Belletristik, Fachzeitschriften und Jugendbüchern hat.

Schüler nutzen Pausen und Freistunden, um sich in der Bibliothek umzuschauen und Bücher auszuleihen. Dabei halten sich privates Interesse und Informationsbeschaffung für den Unterricht die Waage. „Schüler der fünften und sechsten Klassen gehören zu den Leseratten. Vielleser kommen im Leben weiter“, so die Erfahrung von Corinna Böhlke. Zur Recherche für Referate steht Benutzern der Bibliothek auch ein PC zur Verfügung. Im Computerzeitalter nicht ausgedient haben Duden und Lexika.

Aktiv im Unterricht eingebunden

Die Arbeit mit dem Duden sei Bestandteil des Unterrichts. Ein Schattendasein im Untergeschoss fristet Corinna Böhlke nicht. Mit ihrer Arbeit ist sie in den Unterricht eingebunden, verweist sie auf Lesekoffer, die sie bestückt und mit denen sie in den Klassen die Jugendlichen auf das Angebot der Bibliothek aufmerksam macht und ihnen Leseanreize gibt. Auch kommen Lehrer mit ihren Klassen in die Bibliothek, um ihnen diese vorzustellen und sie an Literatur heranzuführen. In der Gunst Jugendlicher ganz vorne rangieren Fantasy-Romane, Comics und Mangas, Comics aus Japan. Karl-May-Bücher seien unter Jugendlichen kein Thema mehr. „Die sind längst aussortiert.“

Täglich verzeichnet Corinna Böhlke gut zwei Dutzend Ausleihen. Die Ausleihzeit beträgt drei Wochen und kann verlängert werden. Als Legitimation dient der Schülerausweis. Mahnungen, auch die kommen vor, erreichen die Schüler über die Klassenleiter. Vorbei sind die Zeit der Karteikästen: Seit einigen Jahren läuft die Ausleihe der Schulbibliothek über die Software „Bibliotheca“, eine Bibliothekssoftware.

500 Euro für Neuanschaffungen

„Die Budgets zur Anschaffung von Literatur wechseln.“ In der Regel sei es zu wenig. Für 2022 stünden 500 Euro zur Verfügung. Zum Glück gebe es den Freundeskreis der Schule, der noch etwas dazu gibt. Da eine Schulbibliothek nicht alles abdecken kann, leiht Corinna Böhlke immer wieder mal Bücher beim Landesbibliothekszentrum in Neustadt aus. Aufgabe des Zentrums sei es, die Lese- und Medienkompetenz von Schülern zu stärken. So stelle das Landesbibliothekszentrum themenorientierte Bücher- und Medienkisten für den Unterricht zusammen. Ein willkommenes Angebot, von dem die Bibliothekarin gerne Gebrauch macht.

Die Bibliothek der IGS Bertha von Suttner ist so alt wie die Schule selbst und kann 2023 auf 50 Jahre zurückblicken Für Corinna Böhlke eine ausgezeichnete Ergänzung, die das schulische Angebot einer Schule, die als Teil- und Ganztagsschule geführt wird, bereichert.