Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele Fußballfans sehnen sich nach Normalität. Sie wollen wieder unbeschwert die Spiele ihrer Mannschaft sehen und sich über Siege freuen. So geht es auch Harry Milster. Der Leiter der Fußball-Abteilung des TuS Hohenecken fiebert dem Saisonauftakt entgegen. Und am Freitagabend ist es so weit. Der TuS bestreitet seine erste Verbandsligapartie.

Und es ist nicht nur irgendein Spiel, es ist ein ganz besonderes: Die Hohenecker empfangen den Stadtrivalen SV Morlautern. „Ja, bei uns herrscht Derbystimmung“, sagt Milster und