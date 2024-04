Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pfälzische Musikgesellschaft veranstaltete am Sonntag im gut besuchten SWR-Studio Kaiserslautern ein ungewöhnliches Konzert. Die Harfenistin Silke Aichhorn kam aus dem Chiemgau und versetzte zwar keine Berge, aber ein entzücktes Publikum in Staunen.

In den meisten Kulturorchestern gibt es nur eine Harfenistenstelle. Auch in der Kammermusik kommt das Instrument trotz seiner Popularität im Alpenraum nicht gebührend zum Einsatz. Diese Not