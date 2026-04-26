Beim Auftritt der US-Rockband Hardline am Freitag in der Kammgarn geschahen in Sachen Ablauf und Inhalt schon ein paar Dinge, die man nicht alle Tage erlebt.

Die Stimmung im Cotton Club der Kammgarn war ungewöhnlich: Vom ersten Ton an drängten sich überraschend viele Besucher dicht an dicht vor der kleinen Bühne. Die Atmosphäre war dementsprechend schon früh aufgeheizt – und sie sollte noch deutlich dichter werden.

Bei Hardrock und Heavy Metal wird man vermutlich nicht gleich an Bulgarien als geografischen Schwerpunkt denken. Das könnte sich bald ändern. Die Vorgruppe, das Quartett Sevi aus Sofia, legte mit seinem international ausgerichteten Hardrock plus so eruptiv-wirkungsvoll los, als gäbe es keinen folgenden Morgen.

Kräfte freigesetzt

Mit Titeln wie „Insane“ und „Vampire Love“ – beide lassen schon in den Titeln ungewöhnlich sich entfaltende Kräfte vermuten – rissen Leadsängerin Svetlana Bliznakova Sevi und ihre Mitmusiker Alexy Khoury (Gitarre), Rally Velinov (Bass) und Nick Nikolaev (Schlagzeug) das Publikum unablässig und mächtig mit.

Bemerkenswert war neben der starken stimmlichen Performance der Frontfrau die Leistung von Alexy Khoury, der auf dieser Tournee den Gitarristen Ivo Galabov vertritt und sich als vollwertiger, sich bruchlos einordnender Vertreter zeigte. Keine Frage: Gerne würde man diese Band auch einmal als Headliner erleben.

Hardrock bis Metal

Beim Hauptact des Abends, der Band Hardline aus Los Angeles ist der Name des Quintetts Programm: Ihre Musik, irgendwo zwischen klassischem Hardrock und melodischem Metal, führte den langen Konzertabend weiter, noch deutlicher als von den Supportern vorgezeichnet.

Trotz vieler personaler Wechsel in der Bandgeschichte schleuderten Gitarrist Luca Princiotta, Bassistin Anna Portalupi, Drummer Marco di Salvia und Keyboarder Alessandro del Vecchio (auch an den Tasten bei der Lauterer Band Vanden Plas) den ganzen Auftritt über mit der Wucht von 35 Jahren Erfahrung Songs wie „Bad Taste“ und „Life’s a Bitch“ ins Publikum. Es ist ganz einfach gute, handgemachte Musik der ehrlichen Rockart, sauber durchkomponiert, technisch untadelig reproduziert, selbst in den seltenen balladesken Formaten noch maximal durchdringend.

Ein paar Brocken Deutsch

Das war noch nicht alles. Im Mittelpunkt stand Sänger, Frontmann, Bandmitgründer und Stimmungsmotor Johnny Gioeli mit allerlei Aktionen und Fähigkeiten. Er spricht ein paar Brocken Deutsch (was er zur Gaudi der Fans launig bewies), richtete mitten in einem Song schon mal einen seiner Meinung nach ungünstig justierten Scheinwerfer per Hand, lobte das Publikum mehrmals durchaus glaubwürdig („Ohne euch wären wir nichts!“). Ansonsten fegte der im nächsten Jahr immerhin 60 Jahre alt werdende Musiker unermüdlich über die Bühne und sang dabei so kraftvoll wie eh und je. Ein echtes Unikum im positiven Sinne.

Es gab immer noch mehr Bemerkenswertes an diesem Abend: Da wurde die obligatorische Vorstellung der Bandmitglieder ganz zum Schluss noch zu einer kleinen Comedy-Show und die ohnehin erwarteten „Zugabe“-Rufe wurden vorher erstmal augenzwinkernd mit dem Publikum geprobt. Nach dem letzten Song schließlich schüttelte Johnny Gioeli von der Bühne herab noch ausgiebig Hände – nicht nur in der ersten Reihe der immer noch dicht gedrängten Zuhörer. Und Marco di Salvia schenkte einem Fan noch eben mal einen Drumstick. Ein Konzert dieser Art erlebt man wahrlich nicht allzu oft.