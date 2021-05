Was wäre herausgekommen, wenn man in den 1980er Jahren einen genetischen Cocktail aus Bruce Springsteen, Meat Loaf und dem TV-Außerirdischen Alf gemischt hätte? Und zwar in einem versteckten Labor in Bremen-Nord? Die Antwort stand am Donnerstag auf der Bühne im Kammgarn-Kulturgarten: Grillmaster Flash rockte die Freiluftbühne mit 80's Chic, Kneipen-Humor und poetischer „Trash“-Mucke.

„Yes! Endlich wieder Kultur“, rief der Bremer Stadtmusikant, nachdem er über 20 Minuten zu spät mit Sonnenbrille auf die Bühne schlenderte, ein geschmeidiges Lippen-Synchro-Ständchen fetzte und Glitzerkonfetti ins Publikum schleuderte. Mehr Rock 'n' Roll zum Intro geht kaum. Und das von einem gebürtigen Nordbremer! Ja, richtig gelesen.

Mit Bremen assoziiert man ja für gewöhnlich einen gewissen Fußballverein, weniger gestandene Rock-Stars. Schon gar nicht aus einem lauschigen Örtchen namens Blumenthal – Niederdeutsch: „Blomendal“ – mit etwa „14 Grad Temperaturunterschied“ zu Kaiserslautern. Aber Grillmaster Flash, im bürgerlichen Leben Christian Wesemann, machte damit Schluss und brachte Opium für das Corona-gebeutelte Volk.

Mit Fan-Base und Tour-Bierholer Malte

Der Ulk-Musiker, der sich hauptsächlich „von Bier und Applaus“ ernährt, wie er stolz zugibt, zelebrierte seinen selbstentworfenen „geschmeidig-lässigen Hardcore-Trash“ im 80's-Modus. Und der bewegt sich irgendwo zwischen Blödel-Punk-Mucke, situationskomischem Stand-Up und tiefsinniger Untergrund-Poesie à la „Neben der Toilettentür / die Klingelschrift – das war ich / ,Fick diiich!' / Düdüdüüü Tütrürüüü …“.

Solches Textgut gepaart mit seinem Bart-Simpson-Charme und ein Paar am Bund viel zu tief angesetzter Jeans-Shorts, sodass man bei jedem Hinunterbücken Bammel vor zu detaillierten Einblicken hatte, machten den Grillmaster zu einem Laune-Garanten in Bierkneipen genauso wie auf Open-Air-Bühnen.

Die Musikanlage stammt vom Schrottplatz

Er hatte alles gut im Griff – vielleicht nicht die hitzebedingt dauerverstimmten Saiten an der Gitarre, aber dafür seine laute Fan-Base, die teilweise aus Luxemburg angefahren kam. Und seinen Tour-Bierholer Malte natürlich, der auf Anpfiff vorbildlich mit Maske und desinfizierten Händen vor die Bühne kam – nicht auf die Bühne, das durfte er laut „Grilli“ nicht – und reichte dem Blumenthaler Rocker seine kühle goldbraune Hauptnahrung in der Flasche.

Mit dem nötigen Sprit intus schrammelte er vergnügt pseudo-poetische Nummern über das Leben eines leicht übergewichtigen Rockschlingels mit Iron Maiden-Shirt, einer Brille, die sich zur Sonnenbrille umklappen lässt, und einer knallig pinkfarbenen E-Gitarre mit einer Anlage, die er sich vom Schrottplatz ergaunert hat. Damit fabrizierte er kleine Perlen wie das 40-sekündige Stück „Am Tag als Udo Jürgens starb“, in dem sein lyrisches Ich verkatert einen Schlussmach-Brief seiner Freundin auf dem Küchentisch findet, sich weiter betrinkt und von dem schweren Tag für die deutsche Musikwelt nichts mehr mitbekommt.

Sein prophetischer Vor-Corona-Track „Pleite gehen“ war schon – zugegeben – ein wagemutiges Stück im Live-Set angesichts der aktuellen Lage. Aber: „Der Song ist schon zwei Jahre alt und ich schwöre es euch, ich kenne Bill Gates nicht“, warf Wesemann in Anspielung auf den US-Milliardär ein, der von Verschwörungstheoretikern in Verbindung mit der Corona-Pandemie gebracht worden war, charmant ein und hatte die Lacher auf seiner Seite.

Nach der Zugabe ruft das Bier im Kühlschrank

So ging das knapp anderthalb Stunden lang zwischen musikalischen Ehrerbietungen an „Bud Spencers Bart“ und dem wohl kürzesten politischen Song ever: „Pommes sind nicht das Volk / Pommes sind international / Pommes sind für alle da!“.

Die obligatorische Zugabe servierte er auch. Aber nicht zu lang. Schließlich wartete im Cotton Club ein ganzer Kühlschrank voller Bier auf den Bremer. Deshalb hieß es pünktlich um 21.15 Uhr: „Cheers!“ auf den ersten Gig in Lautern – und bestimmt nicht den letzten.

Fazit: Der ,,Grilli“ mag kein Ausnahme-Musiker mit begnadeter Stimme und spitzen Gitarrentechnik sein – wenn sie denn mal nicht verstimmt ist. Aber ein Stimmungsmacher ist er allemal – vielleicht nicht begnadet, aber zumindest hochmotiviert.