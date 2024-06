Harald Vierling (CDU) ist neuer Ortsbürgermeister von Queidersbach und Nachfolger von Ralph Simbgen (CDU). In der Stichwahl am Sonntag bekam der 65-jährige Bauingenieur 52,3 Prozent der Wählerstimmen. Florian Müller (FWG) musste sich mit 47,7 Prozent der Stimmen geschlagen geben. Die Wahlbeteiligung in der 2800-Einwohner-Gemeinde lag bei 62,1 Prozent. Im ersten Wahlgang war bereits die Kandidatin der SPD, Ute Petry, ausgeschieden, da lediglich 12,1 Prozent der Wähler ihr Kreuz hinter ihrem Namen gemacht hatten.