Das ehrenamtliche Netzwerk Labdoo gibt ungenutzten Laptops, Tablets und E-Book-Readern ein zweites Leben. Das soll für digitale Teilhabe und Bildung sorgen und Ressourcen sparen. In Kaiserslautern engagiert sich Hanny Hovenier bei Labdoo.

Das war es mit dem Laptop, dem Tablet oder dem E-Book-Reader. Ein neues Modell soll her, wird ausgesucht und gekauft. Das bisherige, oft noch ganz gut in Schuss, landet in der Schublade oder wird gleich entsorgt.