Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein geöffneter Hemdkragen mit einem feinen seidenen Tuch, eine Art Markenzeichen: So kennt man ihn, so begegnet man Hanns Stephan Wüst, nicht nur, wenn er in Kaiserslautern unterwegs ist. Am Montag