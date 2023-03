Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An ihre Zeit in Kaiserslautern kann sich Hannelore Hoger auf Anhieb nicht mehr erinnern. Sie verweist auf ihre Autobiografie: „Da steht alles drin.“ Am Sonntag gestaltet sie mit dem Pianisten Sebastian Knauer in der Fruchthalle ein Mozart-Programm.

Hoger hatte ihr künstlerisches Aktionsfeld gerade von der Schauspielerei aufs Regiefach erweitert, als sie im Herbst 2000 am Pfalztheater den Einakter „Kleinbürgerhochzeit“ von Bert