Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Pfalztheater erlebte die Uraufführung von Peter Roos „Bürckel! - Frau Gauleiter steht ihren Mann“. Als Frau an der Seite des Gauleiters meisterte Hannelore Bähr ihre Rolle in dem Ein-Personen-Stück mit Bravour. Was die Premierengäste über das Stück und die Schauspielerin sagten.

Im ausverkauften, aus bekannten Gründen trotzdem schwach besetzten Großen Haus beherrschte am Donnerstagabend das Mitglied des Schauspielensembles das „Selbstgespräch