Die Degenfechter der TSG Kaiserslautern mischen in Saarbrücken beim Monday Night Fencing Cup ganz stark vorne mit. Trainer Johannes Krieger-Kettering ist mit der Form und der gezeigten Leistungssteigerung super zufrieden.

Beim Fechtturnier in Saarbrücken ist an Hannah Kuster kein Vorbeikommen. Souverän, flink und vor allem treffsicher mit dem Degen auf der Bahn beim ATSV Saarbrücken unterwegs, gewinnt Kuster die Damenrunde und nimmt Platz eins mit zurück nach Kaiserslautern. „Hannah hat eine deutliche Leistungssteigerung durch die vermehrten Extra-Trainingseinheiten gezeigt“, freut sich Johannes Krieger-Kettering für seine Fechterin.

Der TSG-Fechttrainer hatte beim Saarbrücker Monday-Night Fencing Cup selbst den Degen in der Hand, gewann seine Vorrunde, warf im anschließenden K.o.-Modus den Belgier Emile Colling locker aus dem Geschehen. „Gegen Valentino Marx vom Fechterring Hochwald hatte ich dann allerdings den Start etwas verschlafen, musste gegen den unangenehm fechtenden Linkshänder schon früh einem Rückstand hinterherlaufen und verlor mit 10:7“, analysierte der TSG-Trainer seine folgende Niederlage. Die bedeutete, dass Krieger-Kettering im Gefecht um Platz drei stand.

TSG-internes Duell

Dort wartete mit Max Luczak ebenfalls ein TSG-Fechter, ein absoluter Routinier noch dazu. Luzcak zog nach guter Vorrunde weiter bis ins Halbfinale. In einem spannenden Kampf gegen Raphael Paltz vom Fechterring Hochwald Wadern musste sich der TSGler nach einer hauchdünnen Führung am Ende mit 10:8 geschlagen geben und zog in den Kampf um Platz drei ein. Das direkte TSG-Duell entschied Krieger-Kettering mit 10:5 für sich. Somit gingen die Turnierplätze drei und vier nach Kaiserslautern.

Die Überraschung

Ein Überraschungscoup gelang dem TSG-Starter Lennard Fuchs, der sich in der Turniertabelle am Ende auf Platz sechs eintragen konnte. Der 21-jährige Lehramtsstudent für Sport der Uni Kaiserslautern ist noch gar nicht allzu lange auf das Degenfechten mit langem Stielgriff umgestiegen. Ein Rat, der von seinem Trainer kam. „Eine Technik, die sich vom normalen Griff insofern abgrenzt, da sie in der Weltspitze immer öfter zum Degenfechten benutzt wird“, erklärt Johannes Krieger-Kettering, was dahintersteckt. Der Fechter verlängere durch Halten des Griffes am hintersten Degenende seine Reichweite, könne seinen Gegner so besser auf Abstand halten und mache es ihm extrem schwer zu treffen, ohne selbst getroffen zu werden.

Abstecher ins Saarland

In seiner Turnieranalyse zeigt sich der TSG-Trainer insgesamt sehr zufrieden. Die Arbeit der vergangenen Monate zeige trotz der erschwerten Bedingungen ihre Wirkung. Die Degenfechter hätten sich sowohl taktisch als auch technisch gut weiterentwickelt. Lediglich in ein paar speziellen Situationen fehle noch ein wenig die Abgeklärtheit, ein Gefecht auch im letzten Treffer knapp für sich zu entscheiden. „Daran werden wir jetzt weiterhin arbeiten“, kündigt Johannes Krieger-Kettering an, mit den Degenfechtern zukünftig regelmäßiger das Stützpunkttraining des Saarlandes im Olympiastützpunkt Saarbrücken zu besuchen.