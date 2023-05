Graz. Hannah Hattenbach, Kletterin und Schülerin des Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasiums, wäre bei ihrem zweiten internationalen Start fast der große Wurf gelungen.

Die 16-Jährige Starterin des DAV Koblenz, die beim Europäischen Jugendcup in Graz als eine von zwei Deutschen bei der weiblichen Jugend A antrat, hätte es fast ins Finale geschafft. Sie hielt gut mit, war lange vorne dabei, schaffte es bei vier der sechs Boulder ganz nach oben – zweimal in letzter Sekunde – und sicherte sich fünf Zonen. Am Ende überholten sie aber kurz vor dem Ziel zwei Konkurrentinnen, sie wurde Zwölfte und verfehlte damit das Finale um zwei Plätze. „Jetzt ist ein großes lachendes und ein kleines weinendes Auge dabei“, sagt Bundestrainer Johannes Lau, der den Wettkampf via Livestream verfolgte. Die zweite deutsche Starterin, Marie Koepler (15) vom DAV Hannover wurde 50.. Lau ist äußerst zufrieden mit der Schülerin, die aus Hillscheid bei Koblenz stammt und für ihren großen Klettertraum nach Kaiserslautern gezogen ist. „Ihr großes Ziel war es, überhaupt international zu starten. Platz zwölf von 64 ist ein Signal, dass sie gut mithalten kann.“