RAMSTEIN-MIESENBACH. Die Stadt plant im Stadtteil Miesenbach im Bereich zwischen der Kindertagesstätte „Waldstrolche“ und dem Anschluss ans Baugebiet „Dansenberg-Seewoog“ auf eine Länge von zirka 175 Meter den Ausbau der Straße „Hangweg“. Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) sieht in der Maßnahme auch ein Beitrag zur Verkehrssicherung in diesem Bereich. Es sei geplant die Arbeiten in diesem Jahr durchzuführen. Die Bauabteilung der Verbandsgemeinde habe bereits eine Entwurfsplanung erstellt. Der Stadtrat hat nun in seiner Sitzung am Donnerstag die restlichen Planungsarbeiten an das Büro Schönhofen, Kaiserslautern für 21.297 Euro vergeben.