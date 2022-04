Der Verbandsgemeinderat Ramstein-Miesenbach hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, die Firma H. Kollmen aus Niedermohr mit der Sicherung der Böschung an dem neuen Regenrückhaltebecken „Auf der Steig“ und „Langenäcker“ in Kottweiler-Schwanden zum Kostenpunkt von 20.419 Euro zu beauftragen. An dem bereits 2021 fertiggestellten Becken „Auf der Steig“ sei aufgrund starken Regens der Oberboden abgerutscht. Die steilen Böschungen sollen nun mit Kokosgewebematten belegt und mit einer entsprechenden Einsaat gesichert werden, erklärte Bürgermeister Ralf Hechler (CDU).