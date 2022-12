Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag in der Fackelstraße eine Schaufensterscheibe zerstört. Ein Anwohner verständigte kurz nach ein Uhr die Polizei, nachdem er eine verdächtige Beobachtung gemacht hatte. Nach Angaben des Mannes hatte er das Geräusch von klirrendem Glas gehört und war auf seinen Balkon gegangen, um nachzuschauen. Ihm fielen zwei männliche Personen auf, die in Höhe eines Handy-Shops standen, kurz miteinander sprachen und dann wegrannten. Die ausgerückte Polizeistreife stellte kurz darauf vor Ort fest, dass in die Schaufensterscheibe des Ladens ein großes Loch geschlagen worden war. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, die Täter scheinen nicht im Laden gewesen zu sein. Der Sachschaden liegt dennoch im vierstelligen Bereich. Die Feuerwehr sicherte das Schaufenster ab. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250.