Unbekannte haben am Montag in der Gaustraße aus einem Auto drei Smartphones und ein Navigationsgerät gestohlen. Der Schaden dürfte mindestens 3.100 Euro betragen. Das Fahrzeug parkte zur Mittagszeit auf der Straße. Weil an dem Auto keine Aufbruchspuren feststellbar waren, der Pkw jedoch abgeschlossen war, geht die Polizei davon aus, dass die Diebe den Schließmechanismus der Funkfernbedienung austricksten. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.