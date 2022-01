Dank eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei einem Dieb auf der Spur. Der junge Mann hatte Anfang der Woche eine Beobachtung gemacht, die ihm verdächtig vorkam, so die Polizei. Der man habe „blitzschnell zu seinem Handy gegriffen und ein Foto gemacht“.

Wie sich herausstellte, hatte der 20-Jährige den „richtigen Riecher“. Er hatte am Montagabend gegen 19 Uhr beobachtet, wie in einem Eiscafé in der Mall eine Person hinter den Tresen ging – der in diesem Moment unbeaufsichtigt war – sich etwas griff und wieder davon lief. Weil ihm das komisch vorkam, machte der 20-Jährige schnell ein Foto der Person.

Als ein Mitarbeiter wieder zum Tresen kam, stellte er fest, dass jemand seinen Geldbeutel geklaut hatte, der hier abgelegt war. Darin befanden sich nach Angaben des 57-Jährigen „zum Glück ,nur’ 30 Euro“. Der Zeuge gab sich zu erkennen und teilte mit, dass er den Täter fotografiert hat. Um wen es sich dabei handelt, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen laufen.