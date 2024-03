Einer 18-jährigen Besucherin einer Diskothek in der Martin-Luther-Straße wurden am Sonntag Mobiltelefon und Geldbeutel gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in den Morgenstunden zwischen Mitternacht und 5 Uhr. Die junge Frau hatte ihre Handtasche auf einem Stapel Kleider ihrer Freunde abgelegt. Beim Verlassen des Lokals stellte sie fest, dass Unbekannte ihre Tasche durchsucht und die Gegenstände entwendet hatten. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf knapp 700 Euro. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern II unter der Telefonnummer 0631 3692250 entgegen.